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У чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею утворилися черги

Четвер, 16 травня 2024, 14:56 - Анастасія Дячкіна
 
фото: ДПСУ

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська" та "Устилуг" утворились черги з легкових автомобілів та автобусів, найменший пасажиропотік спостерігається у "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ зазначили, що в останні дні спостерігається динаміка руху людей і транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Пропускні операції показують про поступове збільшення кількості осіб, які прямують у бік Польщі. 

"За останню добу державний кордон у напрямку виїзду перетнуло 25 тис осіб, що на декілька тисяч переважає над кількістю пропущених в Україну. У зв’язку з пожвавленням руху, перед пунктами пропуску утворились черги з легкових автомобілів та автобусів. Така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток", – розповіли у ДПСУ. 

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Прикордонники нагадали, що на українсько-польському кордоні, в межах Львівської та Волинської областей, цілодобово функціонують вісім пунктів пропуску для автомобільного сполучення. 

Економічна правда 

ДПСУ Польща
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