В Україні за час великої війни відкрили понад 2,6 тисячі іноземних компаній 

Від початку повномасштабного вторгнення понад 2,6 тисячі компаній в Україні було засновано іноземцями, найчастіше створюють бізнес громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та Америки.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що 2652 компанії відкрили іноземці в Україні після початку повномасштабної війни. Загалом гроші в країну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу.

"Серед всіх іноземних бізнесменів найчастіше в Україні відкривали бізнес громадяни Туреччини. Резиденти республіки зазначені як власники у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками", – йдеться в повідомленні.

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Також громадяни Узбекистану є власниками у 274 нових українських компаніях (10%) та обіймають другу позицію рейтингу. На третьому місці громадяни Польщі — 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками.

До топу також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю. Важливо, що на одну компанію може припадати більш як 1 власник.

Найбільшим бізнесом, відкритим іноземи за час великої війни, стала компанія ТОВ "ТЕНС1МА" із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

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На другому місці — АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген". Статутний капітал цієї компанії становить 700 млн грн, а кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ "ЛФС" зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якої є громадянин Польщі.

Економічна правда.