Київстар у 1 кварталі 2024 року збільшив на понад 37% інвестиції в економіку України

Найбільший оператор електронних комунікацій Київстар продовжує забезпечувати зв`язок для України та збільшує інвестиції у майбутній розвиток. У 1 кв 2024 р капітальні витрати оператора зросли на 37,4% у порівнянні з 1 кв 2023 р, і перевищили 1 млрд грн.

У першому кварталі 2024 року Київстар продовжив реалізацію стратегії "4G повсюди" і встановив 170 нових 4G сайтів, а також модернізував 900 діючих базових станцій для їх сумісності із стандартом LTE.

Для відбудови та розвитку телеком мережі і посилення енергонезалежності оператор збільшив капітальні витрати на 37,4% у порівнянні з 1 кв 2023, до 1,072 млрд грн.

Завдяки зусиллям компанії майже 100% телеком мережі на підконтрольній Україні території працює у звичному режімі та цілодобово забезпечує абонентів послугами зв`язку і передачі даних.

У першому кварталі 2024 року зберігається ріст популярності послуг 4G. Так кількість абонентів, які користуються високошвидкісною мобільною передачею даних зросла на 8,9% у порівнянні з 1 кв 2023 року і досягла 14,5 млн.

Використання обсягів мобільного інтернету в розрахунку на одного абонента збільшилось на 3,8%. Загальна кількість абонентів мобільного зв`язку в 1 кв 2024 року зменшилась на 1,9% у результаті впливу факторів війни, як от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація ряду населених пунктів.

Нові цифрові бізнеси Київстару показують стабільний ріст. Так у 1 кв. 2024 року кількість абонентів, які користуються послугою Kyivstar TV збільшилась на 45,3% порівняно до 1 кв 2023 р.

У звітному кварталі понад 20 тисяч абонентів послуги користувались навчальним та освітнім контентом, доступ до якого оператор надає без стягнення плати.

Кількість клієнтів, які реєструвались на цифровій платформі медичного сервісу Helsi збільшилась на 11% квартал до аналогічного кварталу попереднього року. На 17,3% зросла кількість абонентів, які користуються цифровим сервісом самообслуговування "Мій Київстар".

Загальний дохід компанії у 1 кв 2024 року зменшився на 14,1% до 7,1 млрд грн у порівнянні з 1 кв 2023 року через безпрецедентну кібератаку на мережу Київстар у грудні 2023 року.

Компанія на знак подяки абонентам за їх лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв`язку одну місячну плату за тариф. Основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена у 1 кв 2024 р.

Київстар продовжує допомагати країні наближати перемогу і мир. У 1 кв 2024 року компанія виділила 10 млн грн для медичного центру "Незламні", запустила освітню ініціативу для дітей, які втратили батьків через війну, виділила фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" 50 мільйонів гривень на придбання комплексних систем зв’язку для Повітряного командування "Південь".

У 1 кв 2024 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2 млрд грн податків та інших платежів.

Показники діяльності Київстар у 1 кв 2024 у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року

Фінансові та операційні показники (млн грн) 1 кв 2024 1 кв 2023 1 кв 2024/ 1 кв 2023 Загальний операційний дохід 7 169 8 346 (14,1%) Капітальні витрати* 1 072 780 37,4% EBITDA 3 627 4 921 (26,3%) Кількість абонентів, млн Абоненти мобільного зв`язку 23,9 24,3 (1,9%) Абоненти "Домашнього Інтернету" 1,1 1,1 (1,1%) Операційні результати мобільного зв`язку Загальний операційний дохід 6 661 7 830 (14,9%) У тому числі від послуги передачі даних 3 875 4 472 (13,3%) Абоненти мобільного інтернету (млн) 17,7 17,3 2,1% У тому числі абонентів 4G 14,5 13,3 8,9% Проникнення 4G 60,6% 54,6% 6,0 п.п. ARPU (грн) 92 106 (12,4%) MOU (хв.) 549 554 (0,9%) Використання даних (Гбайт/абонента) 9,9 9,5 3,8% Операційні результати фіксованого зв`язку Загальний операційний дохід 419 463 (9,5%)

* Капітальні витрати за виключенням оренди та ліцензій