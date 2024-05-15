Китай вивчає можливість викупу державою непроданого житла для порятунку ринку нерухомості

Китайський уряд розглядає можливість того, щоб місцеві органи влади по всій країні викупили мільйони непроданих будинків - це може стати однією з найбільш амбітних спроб врятувати кризовий ринок нерухомості.

Про це пише Bloomberg News із посиланням на джерела.

"Державна рада намагається отримати відгуки від кількох провінцій та урядових установ щодо попереднього плану. Хоча Китай вже експериментував з кількома пілотними програмами з ліквідації надлишкового житлового фонду за допомогою державного фінансування, цей план буде набагато масштабнішим", - пише агентства із посиланням на джерела, які говорили на умовах анонімності.

За словами двох співрозмовників, місцевим держпідприємствам буде запропоновано допомогти викупити непродане житло у проблемних забудовників зі значними знижками за рахунок кредитів, наданих держбанками. Багато з цих об'єктів потім будуть перетворені на доступне соціальне житло.

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Співрозмовники кажуть, що посадовці все ще обговорюють деталі плану і його реалістичність, додаючи, що на його остаточне затвердження можуть піти місяці, якщо китайські лідери вирішать піти далі. Міністерство житлово-комунального господарства Китаю не відповіло на запит видання про коментарі.

"Якщо влада таки піде на це, то це ознаменує новий етап в урядовій кампанії з подолання "найбільшого гальма" другої найбільшої економіки світу, за якою пильно стежить громадськість.

Продажі житла в Китаї впали приблизно на 47% за перші чотири місяці, а кількість непроданого житла знаходиться на восьмирічному максимумі, що посилює кризу, яка загрожує близько 5 мільйонам людей ризиком безробіття або зниженням доходів", - пише Bloomberg.

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"План може влити ліквідність безпосередньо забудовникам і поліпшити їхнє фінансове становище, а також негайно перетравити надлишкові запаси", - сказав керівник відділу досліджень китайської нерухомості в CGS International Securities HK Реймонд Ченг.

"Це ситуація, в якій виграють усі. Звичайно, вона потребує багато коштів - щонайменше 1 трильйон юанів, щоб зробити вплив більш значущим", - додав експертю

Інвестори чекають на деталі наступних кроків уряду після того, як 30 квітня правляча Комуністична партія пообіцяла дослідити нові підходи для пом'якшення кризи на ринку нерухомості.

Хоча в минулому Пекін експериментував з викупом державою непроданих квартир, більшість менш масштабних ініціатив не мали особливого успіху.

На початку 2023 року Народний банк Китаю надав 100 мільярдів юанів деяким фінансовим установам через спеціалізований кредитний механізм. Ці гроші мали допомогти восьми містам на експериментальній основі придбати непродані об'єкти нерухомості для використання в місцевих програмах субсидованої оренди.

Проте, згідно з останніми квартальними даними центрального банку, станом на березень в рамках програми було виділено лише 2 мільярди юанів, що свідчить про обережність серед банків та місцевої влади.

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Економічна правда