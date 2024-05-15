Застаріла конструкція: НКЦПФР скасовує сертифікацію фахівців

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю скасовує свої нормативні акти про сертифікацію фахівців, керуючись новим законодавством.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Відтепер працівникам всіх професійних учасників ринків капіталу не потрібен сертифікат як для отримання ліцензії, так і для провадження професійної діяльності. Причому не лише під час дії військового стану, а й після його закінчення.

"Від початку нашої каденції ми боролися з цією застарілою конструкцією, коли працівник та директор повинні були кожні три роки отримувати сертифікат. Ми доклали багато зусиль на цьому шляху, щоб сьогодні ми могли сказати – сертифікати не потрібні", – повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

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Так, Комісія визнала, що втратило чинність Положення про сертифікацію фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків.

У НКЦПФР наголосили, що це сталося завдяки змінам у переліку повноважень регулятора, внесеними Законом України №3585-IX. Зокрема, у Комісії наразі відсутні повноваження щодо сертифікації фахівців.

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