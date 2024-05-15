Судитимуть Лозинського, якого звинувачують в отриманні $400 тисяч хабара 

15 травня 2024 р. прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно ексзаступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого викрили на одержанні 400 тис. доларів США хабара.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з її інформацією, також судитимуть довірену особу ексзаступника Міністра, підприємця та двох його спільників.

У САН нагадують, що улітку 2022 року Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури на забезпечення населення у зимовий період теплом.

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Слідство встановило, що у цей час підприємець запропонував заступнику Міністра здійснити закупівлю, у тому числі, пересувних котельних установок за процедурою прямих договорів, оскільки мова йшла про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону.

Підприємець, залучивши до схеми ще двох осіб, підготував пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% дорожчими за ринкові. У той же час була створена видимість що ця вартість є обґрунтованою, оскільки підприємець задіяв підконтрольні йому компанії, які пропонували схоже обладнання за ще вищу ціну.

В подальшому заступник міністра за хабар погодився на пропозицію підприємця.

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Нагадаємо:

У січні 2023 року Кабмін звільнив Василя Лозинського, якого затримало НАБУ через хабар у 400 тис доларів, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.