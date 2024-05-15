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Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області

Середа, 15 травня 2024, 09:00 - Українська правда
 
Два вибухи прогриміли на нафтобазі в Ростовській області Росії. За даними УП, це була планова робота дронами ГУР.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Деталі: За його словами, нафтобазу атакували два дрони. 

Спалаху палива нібито не було. 

Постраждалих також немає, заявив губернатор.

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За даними джерел УП, в ніч на 15 травня атакували паливну базу в Ростовській області Росії безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України 

Пряма мова: "Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях".

Передісторія: 

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Українська правда.

Росія НПЗ
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