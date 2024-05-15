Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв
Деталі: За його словами, нафтобазу атакували два дрони.
Спалаху палива нібито не було.
Постраждалих також немає, заявив губернатор.
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За даними джерел УП, в ніч на 15 травня атакували паливну базу в Ростовській області Росії безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України
Пряма мова: "Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях".
Передісторія:
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- У ніч на п'ятницю в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ "Перший завод".
- У вівторок у Волгоградській області Росії зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який в цистернах перевозив паливо. Можливою причиною сходження вантажного поїзда з рейок стала атака безпілотника.