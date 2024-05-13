Всі розділи
Укр / Рус

БЕБ викрило на Волині підпільний завод: розливав "елітний" алкоголь 50 світових марок

Понеділок, 13 травня 2024, 16:23 - Олексій Павлиш
 

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво підакцизних товарів у місті Торчин Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Встановлено групу осіб, які організували та обладнали роботу заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів.

Нелегально виготовлену продукцію рекламували у телеграм-каналі. Надалі надсилали її замовникам службою доставки по всіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Під час обшуку детективи БЕБ вилучили фасовану продукцію об’ємом понад 15 тис літрів, 5,5 тонн спирту та 1 тонну готової рідини для розливу тощо, додали у відомстві.

Серед вилученого - підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки понад 50 відомих світових марок.

Також під час обшуку демонтували обладнання з виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів. Орієнтовна вартість вилученого - близько 5 млн грн.

Реклама:
 

"Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до злочину. Досудове розслідування триває", - зазначили в БЕБ.

Економічна правда

БЕБ спирт
Реклама:
Матеріали за темою
Бізнес-спільнота CEO Club заявила про обшуки з боку БЕБ і дезінформаційну кампанію 6 травня 2024, 16:26
БЕБ на Волині вилучило контрабандні електронні сигарети на 3,2 мільйона 2 травня 2024, 16:43
БЕБ викрило мережу фабрик з пошиття підробленого одягу відомих брендів 30 квітня 2024, 17:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті