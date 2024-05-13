БЕБ викрило на Волині підпільний завод: розливав "елітний" алкоголь 50 світових марок

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво підакцизних товарів у місті Торчин Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Встановлено групу осіб, які організували та обладнали роботу заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів.

Нелегально виготовлену продукцію рекламували у телеграм-каналі. Надалі надсилали її замовникам службою доставки по всіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуку детективи БЕБ вилучили фасовану продукцію об’ємом понад 15 тис літрів, 5,5 тонн спирту та 1 тонну готової рідини для розливу тощо, додали у відомстві.

Серед вилученого - підробки коньяку, віскі, текіли, настоянок, рому та горілки понад 50 відомих світових марок.

Також під час обшуку демонтували обладнання з виготовлення та розливу лікеро-горілчаних виробів. Орієнтовна вартість вилученого - близько 5 млн грн.

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"Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до злочину. Досудове розслідування триває", - зазначили в БЕБ.

Економічна правда