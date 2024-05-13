"Бавовна" СБУ в ніч на 13 травня запалила велику нафтобазу та підстанцію в РФ – джерело

В ніч на 13 травня дрони Служби безпеки України активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях РФ, внаслідок чого горіла нафтобаза біля міста Старий Оскол та підстанція "Єлецька" потужністю 500 кВ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела УП, росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області РФ. В свою чергу губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька".

Співрозмосник УП додав, що вона живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

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Довідково: Нафтобаза "Осколнєфтєснаб" – найбільша регіональна паливна компанія в Бєлгородській області.

Чому це важливо: Українські спецслужби офіційно не коментують атаки безпілотників на об’єкти російського ВПК та нафтопереробної галузі країни-агресора, які живлять її оборонку. Водночас СБУ та ГУР неодноразово наголошували, що це – законні цілі для України, яка вже десять років протистоїть переважачючим силам противника у розв’язаній ним війні.