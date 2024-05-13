Київстар у топ-5 найбільших інвесторів в економіку України – рейтинг Forbes

Ринок електронних комунікацій України — один з ключових оплотів опору російській агресії.

Незважаючи на виклики воєнного часу, руйнування інфраструктури внаслідок бомбардувань та обстрілів, українські оператори електронних комунікацій продовжують забезпечувати мобільний та фіксований зв`язок, будують нові базові станції та розвивають в країні сучасні технології.

Серед компаній мобільного та фіксованого зв`язку найбільшим інвестором став "Київстар", який інвестував за час повномасштабної війни понад 12,3 млрд грн в економіку України.

За результатами рейтингу Forbes Ukraine "Найбільші інвестори воєнного часу" національний телеком оператор зайняв п`яту позицію серед більш ніж 60 компаній.

Завдяки інвестиціям за час повномасштабної війни Київстар збудував понад 5,5 тисяч нових базових станцій мобільного зв`язку і модернізував більш ніж 13 тисяч базових станцій, відновив зв`язок у 966 звільнених населених пунктах, а ще 4 тисячі населених пунктів підключив до зв`язку 4G.

Одним з інвестиційних проєктів Київстару стало забезпечення роботи мобільної та фіксованої мереж під час блекаутів. Для цього компанія встановила на базових станціях понад 130 тисяч нових акумуляторів, що дозволяє мережі працювати до 6 годин без використання зовнішнього енергоживлення.

Також збільшено майже у чотири рази парк генераторів. Крім того, Київстар залучає в Україну найкращі світові технології зв`язку. Так, у 2024 році підписано меморандум із технологічним конгломератом Rakuten Group з метою відбудови цифрової інфраструктури України та розвитку 5G.

Відповідно до планів компанії у найближчі три роки в економіку України буде інвестовано 600 млн долл США, у тому числі для розвитку нових технологій зв`язку.

Компанія Київстар також бере активну участь у національному спротиві агресору. За два роки повномасштабної війни на підтримку ЗСУ, допомогу госпіталям, забезпечення інтернетом укриттів виділено понад 1,9 млрд грн.

Серед реалізованих Київстаром проєктів – закупівля медичного обладнання для опікового центру "Незламні", забезпечення інженерно-саперних бригад ЗСУ обладнанням для розмінування тадопомога силам ППО України разом із фондом "Повернись живим", та ін.