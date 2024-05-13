Київстар запрошує інженерів до програми з професійного розвитку: "БезВагань"

Оператор електронних комунікацій "Київстар" розпочинає збір заявок на участь у проєкті "БезВагань. Школа інженерів". До участі у програмі професійного розвитку роботодавець запрошує тих, хто хоче побудувати кар’єру в технічному та інженерному напрямках.

Стати учасниками програми можуть як випускники вузів, так і люди будь-якого віку без навичок за фахом.

Прийом заявок здійснюється до 30.05.2024 р. за посиланням: "БезВагань. Школа інженерів"

"Проєкт "БезВагань" стартував торік: до різних департаментів Київстар приєднались 22 молодші спеціалісти. Нині 4 з них уже переведені до штату компанії на постійній основі. Ми розраховуємо, що не менше 80% учасників програми залишаться працювати в компанії, адже для їхнього професійного розвитку ми докладаємо чимало зусиль, – ділиться досвідом директорка департаменту і управління персоналом та розвитку організації, Оксана Олійник. – Цьогорічна програма особлива. Адже ми набираємо інженерів, які своєю працею тримають зв’язок для всіх українців. Для молодих спеціалістів це шанс взяти участь у проєкті, який має значення для всієї країни".

Всього компанія має 32 вакансії спеціалістів початкового рівня у різних департаментах технічної дирекції. Програма діє на всій території, підконтрольній Україні.

Інженери працюватимуть у відділеннях Київстар в Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Кривому Розі, Рівному, Одесі, Луцьку, Кропивницькому та інших містах. Деталі тут.

Термін дії програми – рік. Учасники оформлюються до штату за строковим договором, отримуватимуть зарплату, матимуть соціальний пакет та зможуть брати участь у мотиваційних програмах для співробітників.

Випускники, які якісно зарекомендують себе, за наявності вакансій, можуть бути запрошені до колективу на постійній основі.

Роботодавець навчатиме новачків, вони будуть залучені до корпоративних активностей. Роботу фахівців-початківців перші кілька місяців супроводжуватимуть ментори, які допоможуть адаптуватися в колективі та отримати необхідні знання і навички.

Програми відповідального роботодавця в Київстар будуються за принципом "win-win. Компанія отримує такі переваги: мотивованих співробітників зі свіжими поглядами і підходами, розвиток культури менторства та коучингу, розвиток культури прийому в колектив спеціалістів без досвіду роботи.

У свою чергу, для кандидатів це можливість знайти роботу в умовах дефіциту вакансій початкового рівня, розпочати кар’єру чи змінити фах та здобути практичний досвід роботи у одного з кращих роботодавців на українському ринку праці.

Та найбільша перевага в тому, що учасники програми "БезВагань. Школа інженерів" будуть дотичні до проєкту, важливого для всієї України.