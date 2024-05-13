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Через атаку дронів у Липецькій області РФ загорілася електропідстанція – губернатор

Понеділок, 13 травня 2024, 09:00 - Українська правда

Вночі 13 травня дрони атакували кілька областей Росії, внаслідок цього у Липецькій області трапилася пожежа на електропідстанції.

Джерело: губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов

Деталі: Артамонов заявив, що БпЛА був перехоплений на території Становлянського округу.

Пряма мова: "На місці працюють співробітники спецслужб. Жертв немає. Ліквідується загоряння на території електропідстанції".

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Нагадаємо: Вночі 13 травня російські пропагандисти повідомили про серію вибухів у Бєлгороді.

Українська правда

війна Росія енергетика
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