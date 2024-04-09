Румунія стала частиною "шенгену": чи зміняться правила перебування та працевлаштування для українців

31 березня Румунія офіційно частково вступила до Шенгенської зони, а з 1 квітня 2024 року почала видавати шенгенські візи типу C. Відтак, зазнали змін терміни перебування та роботи українців у цій країні за безвізовим режимом.

Про це повідомила Міграційна платформа EWL.

"Громадяни України, які їдуть на роботу в Румунію за біометричним паспортом, тепер мають враховувати дні за безвізом. Натомість в цей період можна працювати в країні без додаткових дозволів на роботу", - йдеться в повідомленні.

До 31 березня громадяни України могли відвідувати Румунію в рамках безвізового режиму з ЄС також без віз, але час їхнього перебування не зараховувався до загального терміну знаходження в Євросоюзі.

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Відтепер умови безвізу України з ЄС дозволяють українцям перебувати Румунії не більше 90 днів за 180 днів, якщо вони не отримують посвідку на проживання чи тимчасовий захист.

"Це єдина відмінність, яка стосуватиметься громадян України, які планують відвідувати, перебувати чи працювати в Румунії. В цілому, Румунія залишається країною в ЄС, де найпростіше легалізуватися і працевлаштуватися для громадян України", - зазначила керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Аби залишитися в країні довше, слід отримати статус тимчасового захисту. Його в Румунії дають громадянам України незалежно від того, де вони були на початок повномасштабної війни. Навіть якщо вони вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС або мали візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах.

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Також можна працювати на підставі біометрії 3 місяці, не отримуючи статус тимчасової охорони. А далі – подати документи на посвідку на проживання.

За даними UNHCR станом на 24 березня в Румунії перебувало 78 673 громадян України, які мають статус тимчасової охорони. Торік Румунія фіксувала рекордне працевлаштування громадян України.

З початку великої війни в Румунії було працевлаштовано 6954 українських громадян, які виїхали до Румунії (дані станом на вересень 2023 року).

Економічна правда