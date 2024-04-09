Європейські порти перетворилися на "автостоянки" через накопичення китайських електромобілів – FT

Імпортні автомобілі накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на "автостоянки", оскільки автовиробники і дистриб'ютори борються з уповільненням продажів і логістичними проблемами, в тому числі з нестачею водіїв вантажівок.

Про це пише FInancial TImes.

Зазначається, що китайські виробники електромобілів, які не мають мереж збуту або подальшого транспортування, є основними причинами простою.

"Представники портів і автовиробників вказують на скупчення китайських електромобілів як на одну з головних причин проблеми, оскільки деякі компанії бронюють слоти для доставки, не замовляючи подальше транспортування", - йдеться у матеріалі.

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"Дистриб'ютори автомобілів все частіше використовують паркінги порту як депо. Замість того, щоб зберігати автомобілі у дилерів, вони збирають їх на автомобільному терміналі", - заявили в порту Антверпен-Брюгге, чий порт у Зебрюгге є найбільш завантаженим портом Європи для імпорту автомобілів. Усі основні автомобільні термінали борються із заторами, додали в порту.

Деякі представники автомобільної промисловості заявили, що китайські автовиробники продають свої автомобілі в Європі не так швидко, як вони очікували, що стало основною причиною перенасичення портів регіону.

"Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки", - сказав один менеджер ланцюжка поставок автомобілів.

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За словами представників галузі, деякі електромобілі китайських брендів простояли в європейських портах до 18 місяців, тоді як деякі порти просили імпортерів надати докази подальшого транспортування.

"Це хаос", - описав ситуацію один із співрозмовників FT.

Китайський експорт автомобілів у 2023 році був на 58% вищим, ніж роком раніше, що призвело до значних змін на ринку транспортних засобів. За перші два місяці цього року основними напрямками експорту китайських електромобілів і гібридів у Європі були Бельгія, Велика Британія, Німеччина та Нідерланди.

Економічна правда