Росіяни атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у Полтавській та Львівській областях – Міненерго

getty images

У ніч на 9 квітня РФ атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у Полтавській та Львівській областях, на Харківщині застосовуються обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Зранку 9 квітня на Харківщині також діють графіки відключень.

"Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині - на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання.

Реклама:

Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак", – йдеться в повідомленні.

Крім того, через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Наразі усіх споживачів заживлено.

На Миколаївщині через пошкодження обладнання відключилась високовольтна підстанція, були знеструмленими побутові споживачі.

Реклама:

Додається, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1781 МВт-год. Також передбачається експорт – до 345 МВт-год.

Нагадаємо:

У Львівській області внаслідок падіння уламків "Шахедів" було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа, яку вдалось оперативно загасили.