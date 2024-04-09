Через Prozorro у березні оголосили закупівель на майже 88 мільярдів

У березні публічні замовники через систему Prozorro оголосили закупівлі на 87,8 млрд грн, що на 13,5 млрд грн більше, ніж у лютому, коли було оголошено закупівель на 74,3 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, передає пресслужба мінекономіки.

Також минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 45,2 млрд грн, що на 3,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.

За словами Бігун, всього в березні замовники оголосили в Prozorro 38,3 тис. закупівель. Найбільші витрати запланували спрямувати на дорожні роботи (16,6 млрд грн), ремонт будівель (7,2 млрд грн), закупівлі бензину і ДП (5,9 млрд грн), бойове екіпірування (5,4 млрд грн), ліки (3 млрд грн).

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Також через Prozorro оголосили 400 конкурентних закупівель БПЛА на 1,6 млрд грн. Частина з них – закупівлі 4 тис. дронів від ДП "Агенція оборонних закупівель". Крім того, цей же замовник оголосив в Prozorro рамкову угоду на постачання 154 автомобілів типу Pick-Up.

Нагадаємо:

У лютому Кабінет Міністрів зобов'язав установи освіти, охорони здоров'я та інших держзамовників купувати низку продуктів за електронним каталогом Prozorro Market у разі, якщо їхня вартість перевищує 100 тисяч гривень.

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