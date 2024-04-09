Іспанія скасує "золоті візи" для іноземних інвесторів у нерухомість

Іспанія відмовиться від так званої "золотої візи", яка надавала право на проживання іноземцям, що вкладають великі інвестиції в нерухомість в країні.

Про це заявив у понеділок журналістам прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише Reuters.

За словами Санчеса, припинення цієї програми допоможе зробити доступ до доступного житла "правом, а не спекулятивним бізнесом".

Програма надає громадянам країн, що не входять до ЄС, які інвестують щонайменше 500 тис євро - без отримання іпотечного кредиту - в іспанську нерухомість, спеціальний дозвіл, що дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років.

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"Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов'язані з інвестиціями в нерухомість у великих містах, які стикаються з дуже напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже живе, працює і платить податки", - сказав Санчес.

Він додав, що уряд розпочне процес ліквідації цієї програми на щотижневому засіданні Кабінету міністрів у вівторок після вивчення звіту, представленого Міністерством житлово-комунального господарства.

За даними уряду, з початку дії програми "золотих віз" у 2013 році до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5 тисяч дозволів.

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Китайські інвестори очолюють список, за ними йдуть росіяни, які вклали понад 3,4 мільярда євро, згідно зі звітом Transparency International за 2023 рік, в якому ставиться під сумнів, чи розслідувала влада походження цих коштів.

За даними сайту про нерухомість Idealista, цей захід навряд чи вплине на ринок нерухомості, оскільки менше 0,1% з 4,5 мільйона будинків, проданих за цей період, були придбані за цією програмою.

Сусідня Португалія нещодавно переглянула свою програму "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати право на проживання, все ще можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

Економічна правда