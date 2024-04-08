ЄБА пропонує запровадити електронну комунікацію бізнесу з ТЦК

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) заявила про необхідність удосконалення механізмів комунікації між бізнесом і ТЦК та СП, їх спрощення та осучаснення - пропонує ініціювати запровадження процедури електронної комунікації бізнесу з ТЦК та СП.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

"Наразі те, що ми чуємо від бізнесу, комунікація між бізнесом та деякими органами влади потребує покращення. Компанії-члени ЄБА відмічають складність процесу, відсутність чітких процедур, необхідність фізичного відвідування ТЦК та СП, обмежену кількість прийомних годин, черги, відсутність чіткого переліку та адрес ТЦК та СП, відсутність зворотного зв’язку щодо деяких запитів, тощо.

Більше того, всі ми можемо спостерігати "рейди" деякими містами країни відповідних представників Центрів - про причини, правила проведення яких, тощо також би було доречно прокомунікувати або все ж обирати більш цивілізовані підходи в роботі", - підкреслює асоціація.

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Там підкреслили, що все вище зазначене "часто значно ускладнює продуктивну комунікацію та процес виконання бізнесами своїх зобов’язань".

"Більше того, це негативно впливає і на якість ведення військового обліку, створює додаткове адміністративне навантаження для бізнес та є важливим фактором у прийнятті рішень щодо розширення бізнесу та збільшення інвестицій в економіку", - йдеться у позиції ЄБА.

Асоціація додала, що неодноразово зверталася щодо необхідності удосконалення механізмів комунікації між бізнесом і ТЦК та СП, їх спрощення та осучаснення.

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"Тож бізнес просить віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Рустема Умерова звернути увагу та цю ситуацію та вжити відповідних заходів.

Так, спільнота ЕВА пропонує ініціювати запровадження процедури електронної комунікації бізнесу з ТЦК та СП в частині ведення військового обліку, зокрема, надання роботодавцем інформації щодо зміни у статусі військовозобов’язаних та звірки списків військовозобов’язаних", - йдеться у повідомленні.

Також асоціація пропонує передбачити:

публікацію офіційних електронних адрес ТЦК та СП для комунікації з бізнесом та можливість надання підприємством необхідних відомостей засобами електронної комунікації;

встановити чіткі строки для ТЦК та СП щодо обробки запитів та надання відповідей;

надання часу підприємству на усунення зауважень тощо;

запровадити необхідність для ТЦК та СП надавати відповіді підприємству з роз’ясненням проблем та недоліків, які були виявлені у ході звірки списків тощо.

Економічна правда