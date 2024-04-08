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До Дніпра прибула партія автобусів від Мілана: їх розподілять по всій Україні

Понеділок, 8 квітня 2024, 12:50 - Олексій Павлиш
 

Дніпро отримав першу партію із майже 40 автобусів від Мілана. Автобусами місто забезпечить місцеве самоврядування по всій країні.

Про це повідомив у Telegram мер Дніпра Борис Філатов.

"Вони в гарному стані. Сюди з Італії приїхали своїм ходом. Наші спеціалісти оглянули їх. Зараз завершуємо документальне оформлення і використовуватимемо їх у різних напрямах для міського господарства.

Інші автобуси поїдуть ще до майже десятка українських громад - там, де це найбільш необхідно людям", - написав Філатов.

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Як уточнили в міськраді, решта з майже 40 автобусів, які Мілан надає Дніпру як хабу міжнародної допомоги, будуть відправлені до близько десятка українських громад у Волинській, Одеській, Харківській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Херсонській та Хмельницькій областях. 

 

Економічна правда

Дніпро транспорт
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