Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Маска

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Верховний суд Бразилії розпочав розслідування щодо ймовірного перешкоджання мільярдером Ілоном Маском правосуддю на тлі конфлікту через його соціальну мережу X.

Про це пише Bloomberg.

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес, заявив, що Маск "розпочав дезінформаційну кампанію" і що соцмережа X зловживає економічною владою з метою "незаконного впливу на громадську думку".

Такі кроки були зроблені після того, як Ілон Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.

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"Реакція суду з'явилася після того, як Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і зніме обмеження, накладені на деякі облікові записи X в Бразилії. Макс у кількох своїх публікаціях у соціальних мережах, звинуватив суддю в зраді конституції і закликавши до його імпічменту", – йдеться в повідомленні.

Наразі незрозуміло, які саме акаунти мав на увазі Маск, коли заявив, що не підкориться рішенню суду. Станом на вечір неділі 7 квітня низка акаунтів, пов'язаних з правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками і цифровими лідерами, залишалися заблокованими.

Нагадаємо:

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Вартість акцій фонду Fidelity, що отримав частку в X у 2022 році, скоротилась на 5,7% у лютому. Загалом Fidelity втратив 73% вартості своїх акцій з 2022 року, що свідчить про ідентичні цифри падіння соцмережі.

Економічна правда.

























