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Росіяни атакували "Шахедами" об'єкт критичної інфраструктури на Житомирщині

Понеділок, 8 квітня 2024, 09:19 - Ігор Пилипів

Росіяни вночі 8 квітня влучили дронами-камікадзе в об'єкт критичної інфраструктури на Житомирщині, існує загроза забруднення повітря в Звягельській громаді.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований  об'єкт критичної інфраструктури.

"Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину шахедів. За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає", – додав Бунечко.

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Також Звягельська міська рада повідомила, що внаслідок атаки існує загроза забруднення повітря.

"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Вночі 8 квітня сили ППО знищили 17 з 24 ворожих ударних безпілотників, які росіяни запустили по Україні.













війна Житомир інфраструктура
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