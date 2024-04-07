Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"

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Російська компанія з виробництва мікросхем AO PKK Milandr продовжувала постачати мікрочипи російським збройним силам щонайменше через кілька місяців після вторгнення РФ в Україну попри публічне заперечення директором компанії будь-якого зв’язку з армією РФ.

Про це повідомляє "Голос Америки".

В офіційному листі від 10 лютого 2023 року, який отримала англомовна служба "Голосу Америки", йдеться про запит на продаж 4080 мікрочипів військового класу для російської армії.

"Запит про продаж надійшов від заступника начальника 546 військового представництва Міноборони Росії і комерційного директора російського виробника НВО "Поиск" генеральному директору Milandr С.В. Тарасенку з поставкою до квітня 2023 року, тобто коли велика війна тривала понад рік", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у листі міститься вказівка Milandr надати три види компонентів мікрочипів НВО "Поиск", відомому російському виробнику оборонної продукції, який виготовляє детонатори для зброї, яка використовується в Збройних силах РФ.

Окрім генерального директора Milandr Тарасенка, лист адресовано начальнику 514 військового представництва Міноборони МО РФ І.А. Швид.

У листопаді 2022 року Сполучені Штати запровадили санкції проти компанії Milandr за незаконні закупівлі мікроелектронних компонентів за допомогою підставних компаній.

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Повідомляється, що в російській базі державних контрактів Milandr значиться в понад 500 контрактах, постачаючи численні державні та військові підприємства, включаючи Уральський оптико-механічний завод, концерн "Автоматика" та Іжевський електромеханічний завод або ІЕМЗ "Купол", які також потрапили під санкції Сполучених Штатів.

Олексій Новосьолов, нинішній директор Milandr, раніше заявляв, що йому не відомо про будь-які зв’язки з російською армією.

"Я не знаю військовослужбовців, які були б зацікавлені в нашому продукті", - сказав він у телефонному інтерв’ю Bloomberg у серпні минулого року, додавши, що компанія в основному виробляє лічильники електроенергії.

За його словами, звинувачення США "схожі на фантастику". "Державний департамент Сполучених Штатів припускає, що кожен електронний бізнес в Росії зосереджений на військових. Я думаю, що це смішно", - заявляв він.

Проте представник оборони США сказав "Голосу Америки", що допомагати російським військовим убити десятки тисяч людей під час незаконного вторгнення "це не смішно".

"Компанія постачає мікрочипи для ракет і важкої броньованої техніки, які використовуються для продовження війни в Україні", - сказав представник оборонного відомства, який говорив з виданням на умовах анонімності.

"Їхні дії мають наслідки, і США продовжуватимуть викривати та переривати ланцюжок постачання Кремля", - резюмував представник оборонного відомства США.

Економічна правда