Маск спростував повідомлення про відмову Tesla від випуску бюджетного авто

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Гендиректор Tesla Ілон Маск спростував повідомлення про відмову Tesla від випуску бюджетного електромобіля.

Про це він написав у соцмережі X.

"Reuters бреше (знову)", - написав мільярдер, коментуючи матеріал Reuters про те, що концерн припинив розробку машини вартістю 25 тис дол на користь проєкту зі створення роботаксі. Агентство пов'язало це рішення зі зростаючою конкуренцією з боку китайських автовиробників.

При цьому Маск не уточнив, що саме в публікації не відповідає дійсності.

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Нагадаємо:

За даними Reuters, Tesla відмовиться від випуску давно обіцяного недорогого електромобіля, на який інвестори розраховували для розширення присутності компанії на масовому авторинку.

Два джерела Reuters повідомили, що дізналися про рішення на нараді, на якій були присутні кілька десятків співробітників. "Ілон зажадав зосередитися на роботаксі", - розповів один зі співрозмовників агентства.

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Третє джерело це підтвердило, додавши, що обсяги виробництва роботаксі будуть набагато меншими, ніж у проєкті Model 2.

Четвертий співрозмовник попередив, що плани Tesla можуть знову змінитися залежно від економічної ситуації.

Як зазначає Reuters, Маск ще в січні повідомив інвесторам, що Tesla має намір почати виробництво бюджетної моделі на своєму заводі в Техасі в другій половині 2025 року.

Компанія вирішила згорнути проэкт на тлі зростаючої конкуренції з боку китайських автовиробників, завдяки яким на ринку з'являється все більше електрокарів за ціною до 10 тис дол, написало агентство. Зараз найдешевший автомобіль Tesla, седан Model 3, продається в США за ціною близько 39 тис дол.

Економічна правда