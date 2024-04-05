ПриватБанк через регламентні роботи зупинить операції з картками на сім годин
ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки дедалі більших обсягів операцій з платіжними картками.
Про це повідомляє пресслужба держбанку.
Зазначається, що 6 квітня операції з картками будуть на паузі з опівночі до 7 ранку.
"У період проведення робіт 6 квітня з 00:05 і до 07:05 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", - додали в банку.
Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє в середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками, зазначили у фінустанові.
Економічна правда