Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

У мережі АЗС Prime змінюється власник: укладання угод завершать до кінця квітня

П'ятниця, 5 квітня 2024, 18:54 - Артур Крижний

Засновник гуртового трейдера "Дюваль Компані" Антон Ломаний став новим власником мережі автозаправних станцій Prime.

Про це йдеться у повідомленні, яке є у розпорядженні enkorr. Інформацію також підтвердив засновник Prime Дмитро Льоушкін. 

Повідомляється, що укладання відповідних угод планується завершити до кінця квітня 2024 року. 

"Prime є одним із наших надійних партнерів. Я майже зсередини бачив розвиток цієї мережі й цікаву концепцію роботи із корпоративними клієнтами. На певному етапі спілкування виникла ідея тісніше інтегруватися задля подальшого розвитку наших бізнесів", – заявив Антон Ломаний. 

Реклама:

З його слів, гуртовий продаж нафтопродуктів через високу конкуренцію є низькомаржинальним і вкрай ризикованим, тому вихід у роздріб посилить стійкість гуртового бізнесу і відкриє перед ним нові можливості. 

Дмитро Льоушкін зазначив, що його логістична компанія продовжить транспортне обслуговування мережі Prime, а також поки що збереже напрям гуртової реалізації пального. 

Реклама:
АЗС пальне
Реклама:
Матеріали за темою
Приватбанк роками не може повернути 245 АЗС. На них досі заробляє Коломойський. Що відбувається? 4 квітня 2024, 08:10
"Укрнафта" розпочала ребрендинг мережі АЗС Glusco 28 березня 2024, 14:30
За тиждень середня ціна літра автогазу у мережах АЗС збільшилася 25 березня 2024, 14:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті