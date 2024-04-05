У мережі АЗС Prime змінюється власник: укладання угод завершать до кінця квітня

Засновник гуртового трейдера "Дюваль Компані" Антон Ломаний став новим власником мережі автозаправних станцій Prime.

Про це йдеться у повідомленні, яке є у розпорядженні enkorr. Інформацію також підтвердив засновник Prime Дмитро Льоушкін.

Повідомляється, що укладання відповідних угод планується завершити до кінця квітня 2024 року.

"Prime є одним із наших надійних партнерів. Я майже зсередини бачив розвиток цієї мережі й цікаву концепцію роботи із корпоративними клієнтами. На певному етапі спілкування виникла ідея тісніше інтегруватися задля подальшого розвитку наших бізнесів", – заявив Антон Ломаний.

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З його слів, гуртовий продаж нафтопродуктів через високу конкуренцію є низькомаржинальним і вкрай ризикованим, тому вихід у роздріб посилить стійкість гуртового бізнесу і відкриє перед ним нові можливості.

Дмитро Льоушкін зазначив, що його логістична компанія продовжить транспортне обслуговування мережі Prime, а також поки що збереже напрям гуртової реалізації пального.

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