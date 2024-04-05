Торговельний бум Туреччини з Росією зупинився під тиском санкцій – Bloomberg

Bloomberg

Турецькі експортери машинобудівної продукції, які найбільше виграли від різкого збільшення поставок до Росії, цьогоріч можуть скоротити продажі на 1 мільярд доларів через санкції та боротьбу з поставкою товарів, які мають потенційне військове застосування.

Про це пише Bloomberg із посиланням на голову Асоціації експортерів машинобудування Кутлу Каравеліоглу.

За його словами, йдеться про падіння на третину від минулорічних продажів до Росії. При цьому верстати, насоси та електродвигуни пережили одне з найбільших скорочень.

"Не здається можливим, щоб будь-який серйозний виробник обладнання міг підтримувати свій попередній інтерес до Росії в умовах зростаючого тиску на банківську систему і ланцюги поставок", - сказав Каравеліоглу.

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Це погана новина для турецьких компаній. Але це свідчить про те, що санкції США та ЄС проти Росії стають дедалі ефективнішими, навіть в іноземних юрисдикціях, таких як Туреччина, яка намагається підтримувати економічні зв'язки з Москвою попри війну в Україні, пише Bloomberg.

За попередніми даними, опублікованими в четвер Міністерством торгівлі Туреччини, експорт до Росії в першому кварталі впав на 33,7% порівняно з попереднім роком.

"Турецько-російська торгівля різко зросла після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Це викликало критику, а згодом і санкції з боку США та ЄС, які намагалися зупинити потоки таких товарів, як промислове обладнання та запчастини, які могли б допомогти російським військовим.

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В ЄС заявляють, що Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати і Китай є одними з країн, які обходять обмеження блоку на торгівлю санкційними технологіями з Росією", - нагадує Bloomberg.

Цьогорічне падіння експорту до Росії відбувається на тлі спроб Анкари покращити відносини з Вашингтоном, зокрема шляхом посилення контролю за пов'язаними з Росією банківськими операціями за участю Туреччини.

Китай також посилив перевірку зв'язків банківських клієнтів з Росією після того, як у грудні США погрожували запровадити вторинні санкції.

Компанії по всьому світу стикаються з великою кількістю російських санкцій, з якими їм доводиться боротися. За даними компанії Castellum.AI, що займається перевіркою дотримання законодавства, станом на лютий США та їхні союзники оголосили про майже 18 тисяч санкцій, порівняно з приблизно 2 600 до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Економічна правда