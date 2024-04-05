Гетманцев погрожує забороною на продаж тютюнових виробів у кіосках: яка причина

Власників кіосків попереджають про можливість заборони на продаж тютюну через невикористання касових апаратів у всіх без винятку продажах.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Хочу звернутися до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну. У нас з вами є декілька варіантів розвитку подій, якщо ви раптом не схаменетеся самі й не почнете тотально застосовувати РРО до всіх без винятку продажів, припинивши красти в армії", - написав Гетманцев.

За словами депутата, перший варіант для "несумлінних" продавців - раптові фактичні перевірки.

"Повірте, насправді раптові, а не за попереднім повідомленням від ваших "друзів" у податковій. Це вже йде, при цьому йде з певними неприємними для вас нюансами", - продовжив Гетманцев.

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Також профільний комітет розглядає можливість доповнити перелік підстав для анулювання ліцензій фактом невидачі чека. Депутат заявив, що такий законопроєкт вже перебуває на розгляді й згодом буде ухвалений.

"Заборона продавати тютюн у кіосках. Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся", - застеріг Гетманцев.