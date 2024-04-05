Експорт російського дизпального до інших країн зріс на майже 40%

Обсяги надходжень російських газойлів і ДП у порти інших країн за тиждень 25-31 березня зросли на 39% відносно попереднього тижня і становили 1,04 млн тонн.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дослідження Консалтингової групи "А-95".

Найбільшими за обсягами країнами, куди 25-31 березня надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія і Сенегал. На них припадає 71% постачань.

Обсяги надходження російського дизпального і газойлю у турецькі порти зросли на 46%, до 488 тисяч тонн. Це найбільший тижневий показник за всю історію спостережень.

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Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня збільшилися на 21% і становили 150 тис. тонн. Усі вантажі було відправлено з терміналу в Приморську.

До портів Сенегалу надійшло 98 тисяч тонн російського дизпального.