Ціни на нафту зросли на тлі геополітичної напруженості та оптимізму щодо попиту

Ціни на нафту продовжили зростання у п'ятницю, на тлі геополітичною напруженістю в Європі та на Близькому Сході, побоюваннями щодо скорочення поставок та оптимізмом щодо зростання світового попиту на пальне у зв'язку з покращенням економіки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вартість нафти Brent зросла на 59 центів, або 0,7%, до 91,24 долара за барель. Американська легка нафта WTI коштує 87,02 долара за барель, що на 43 центи, або 0,5%, більше, ніж вчора.

"Ціни на нафту, ймовірно, зростуть ще більше в короткостроковій перспективі, оскільки до більш позитивного економічного фону додаються постійна нестача поставок та зростання геополітичних ризиків", - заявили аналітики ANZ Даніель Хайнс і Соні Кумарі, піднявши цільову ціну на Brent на три місяці до 95 доларів за барель.

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Ціни на Brent і WTI зростуть на понад 4% цього тижня, зростаючи другий тиждень поспіль, після того, як третій за величиною виробник ОПЕК Іран поклявся помститися Ізраїлю за напад, внаслідок якого загинув високопоставлений іранський військовий персонал.

Ізраїль не взяв на себе відповідальність за напад на територію посольства Ірану в Сирії у понеділок.

За словами представника НАТО у четвер, постійні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи в Росії, можливо, порушили понад 15% російських потужностей, завдавши удару по виробництву палива в країні.

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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники на чолі з Росією, відомі як ОПЕК+, цього тижня вирішили не змінювати свою політику видобутку нафти і наполягали на тому, щоб деякі країни дотрималися скорочень видобутку.

"Подальше посилення дотримання квот, ймовірно, призведе до подальшого падіння виробництва у другому кварталі. Перспектива більш тісного ринку повинна призвести до скорочення запасів у другому кварталі", - заявили аналітики ANZ.

Також глобальні поставки важкої нафти скоротилися після того, як Мексика та Об'єднані Арабські Емирати скоротили експорт цих сортів.

Це відбувається на тлі солідного зростання світового попиту на нафту на 1,4 мільйона барелів на день (млн б/д) у першому кварталі, заявили аналітики JPMorgan.

"За нашими високочастотними показниками попиту, загальне споживання нафти у березні становило в середньому 101,2 млн ​​барелів на день, що на 100 000 барелів на день більше за опубліковані нами оцінки", - повідомили вони.

Інвестори очікують на звіт США про зайнятість у березні, щоб отримати додаткові підказки щодо стану економіки США та напрямку її монетарної політики.