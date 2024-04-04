Георгієва стала єдиним кандидатом на посаду голови МВФ на наступний термін

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Чинна директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступні п'ять років.

Про це йдеться у заяві Виконавчої ради МВФ.

"Період подання кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника завершився в середу, 3 квітня 2024 року. Було висунуто одного кандидата, нинішню директорку-розпорядницю МВФ Крісталіну Георгієву", - йдеться у заяві.

"Виконавча рада діятиме відповідно до процедури, описаної в повідомленні про початок процесу відбору кандидатів на посаду глави МВФ 13 березня. Метою виконавчої ради є якомога швидше завершення цього процесу, не пізніше кінця квітня 2024 року", - додали в МВФ.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зацікавлена у другому п’ятирічному терміні на посаді голови світового кредитора та готова забезпечити достатню підтримку серед країн-членів.