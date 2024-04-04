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На станції метро "Хрещатик" у Києві відновить роботу ще один вестибюль

Четвер, 4 квітня 2024, 16:42 - Артур Крижний

У Києві 4 квітня о 17:00 відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"4 квітня о 17:00 відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького", - йдеться у повідомленні.

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35.

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"Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – з 05:37 до 22:33", - додали у пресслужбі.

Київ метрополітен Хрещатик
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