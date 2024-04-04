Фонд гарантування продає дві земельні ділянки у передмісті Києва

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставляє на продаж 12 квітня дві земельні ділянки у передмісті Києва.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"12 квітня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк", що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Окремими лотами на торги виставляються дві земельні ділянки у Київській області", - йдеться в повідомленні.

Обидві ділянки знаходяться в смт Козин Обухівського району Київської області – передмісті столиці. Цільове призначення виставлених на торги ділянок – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Площа кожної ділянки становить 0,6 га.

Селище знаходиться на березі річки Козинка, поряд зони для відпочинку, у самому селищі розвинена інфраструктура – заклади харчування, бази відпочинку, лікарні, продуктові магазини, організовано регулярний рух громадського транспорту з Києвом.

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