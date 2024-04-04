Ціни на нафту зросли через побоювання щодо скорочення поставок

Ціни на нафту трохи зросли через побоювання скорочення пропозиції, оскільки країни ОПЕК продовжили обмеження видобутку. На ціни також вплинуло ознаки економічного зростання в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси нафти Brent зросли на 4 центи до 89,39 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 2 центи до 85,45 доларів за барель.

На зустрічі міністрів країн-членів Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+), включаючи Росію, було вирішено залишити політику видобутку нафти незмінною і було наполегливо рекомендовано деяким країнам дотриматися рівня обмежень видобутку.

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"Brent стикається з певним опором на рівні 90 доларів за барель, оскільки поки що не може його подолати", - заявили аналітики ING.

Також голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл обережно висловився щодо майбутнього зниження процентних ставок через нещодавні дані, які показують вищі, ніж очікувалося, зростання зайнятості та інфляцію.

Ці коментарі були позитивними для нафти, оскільки вони свідчать про стабільне економічне зростання США, сказав Роб Ховорт, старший інвестиційний стратег групи управління активами U.S. Bank.

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