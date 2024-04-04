Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Казахстанська авіакомпанія призупинила авіасполучення з Татарстаном після ударів дронів 

Четвер, 4 квітня 2024, 10:07 - Анастасія Жарикова

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air після ударів по НПЗ у Татарстані (Росія) тимчасово призупинила польоти до столиці республіки Казані. Менше місяця тому перевізник відновив польоти в РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 05.04.2024 року авіасполучення за направленням Актобе – Казань – Актобе буде припинено", – йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Заплановане відновлення авіасполучення буде оголошено пізніше.

Реклама:

Нагадуємо:

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air відновила польоти до Росії з 13 березня 2022 року.

Раніше авіакомпанія QAZAQ AIR отримала повідомлення від страхової організації про ненадання страхового покриття на території Росії та в її повітряному просторі.

Реклама:
Казахстан Росія Авіакомпанії
Реклама:
Матеріали за темою
Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування 26 березня 2024, 18:24
Акціонери виробника дорогоцінних металів Polymetal схвалили продаж активів у Росії 7 березня 2024, 14:38
Біла та пухнаста смерть. Як Узбекистан і Казахстан допомагають росіянам виробляти порох 10 січня 2024, 07:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті