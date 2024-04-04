Казахстанська авіакомпанія призупинила авіасполучення з Татарстаном після ударів дронів 

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air після ударів по НПЗ у Татарстані (Росія) тимчасово призупинила польоти до столиці республіки Казані. Менше місяця тому перевізник відновив польоти в РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 05.04.2024 року авіасполучення за направленням Актобе – Казань – Актобе буде припинено", – йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Заплановане відновлення авіасполучення буде оголошено пізніше.

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Нагадуємо:

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air відновила польоти до Росії з 13 березня 2022 року.

Раніше авіакомпанія QAZAQ AIR отримала повідомлення від страхової організації про ненадання страхового покриття на території Росії та в її повітряному просторі.

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