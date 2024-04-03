Українська ІТ-компанія Intellias купила американську C2 Solutions

Українська ІТ-компанія Intellias придбала 100% акцій американської сервісної компанії C2 Solutions, яка має глибоку експертизу в сфері цифрової медицини і розробці технологій для медичного устаткування.

Про це повідомляє пресслужба Intellias.

Зазначається, що С2 Solutions заснована у 2010 році і надає своїм клієнтам технологічні послуги з фокусом на розробку стратегій, інжиніринг, розробку архітектури даних, тестування та дизайну користувацького досвіду.

Придбання американської ІТ-компанії має посилити присутність Intellias на ринку США і компетенції в галузі Digital Health та Medical Devices. Крім того, угода може збільшити кількість активних проєктів в компанії, що дозволить Intellias наймати більше спеціалістів і спеціалісток в Україні і за кордоном.

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"Ми з нетерпінням чекаємо на нові партнерства й масштабні проєкти в індустрії Digital Health and Medical Devices, покладаючись на галузеві компетенції компанії C2, а також наші технологічні знання та багаторічний досвід", – сказав CEO і співзасновник Intellias Віталій Седлер.

У Intellias пояснюють, що команда С2 Solutions буде інтегрована в організаційну структуру української компанії. Обидві сторони зосередяться на обміні досвідом та експертизою, що дозволить створювати додану цінність для клієнтів і стане основою для подальшого зростання.

Додається, що для Intellias це вже друга успішна M&A угода. Восени 2022 року компанія придбала Digitally Inspired, IT компанію з головним офісом у Великій Британії, яка спеціалізується на галузях роздрібної торгівлі та електронної комерції.

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На сьогодні Intellias налічує 3200 спеціалістів у 14 країнах світу. Компанія розробляє високотехнологічні рішення для клієнтів у галузях мобільності, роздрібної торгівлі, фінансових послуг, телекомунікацій, та високих технологій.

Економічна правда.