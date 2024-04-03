Частка російського скрапленого газу у поставках до ЄС зросла до 15% – Reuters

Уряди західноєвропейських країн прагнуть зменшити свою енергjзалежність від Росії з початку великої війни в Україні, але коли справа доходить до газу, вони все частіше замінюють трубопровідні поставки російського газу скрапленим природним газом (СПГ) із РФ.

Про це пише Reuters.

Аналіз даних, проведений агентством, показав, що більше десятої частини російського газу, який раніше постачався трубопроводами до ЄС, було замінено на СПГ, що постачається в порти ЄС.

Зростання частково є результатом знижок, кажуть джерела видання.

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Приватний російський виробник "Новатек" минулого року продавав до ЄС вантажі за зниженими цінами, від яких відмовилися покупці в інших частинах світу, тоді як державний "Газпром" збільшив експорт зі свого нового проєкту "Портова СПГ", компенсувавши падіння поставок трубопроводами на захід.

"Іспанія, де знаходиться найбільший в ЄС парк імпортних терміналів, яка раніше не імпортувала російський газ трубопроводами, стала найбільшим реекспортером російського газу, що постачається морським шляхом.

Статистика ЄС і розрахунки Reuters показують, що зростання обсягів СПГ підштовхнуло частку російського газу в поставках до ЄС приблизно до 15% після того, як трубопровідний імпорт від "Газпрому" впав з початку великої війни до 8,7% з 37%", - пише агентство.

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За даними аналітичної компанії Kpler, минулого року Росія відправила понад 15,6 мільйона тонн СПГ в порти ЄС, що трохи більше, ніж у 2022 році, і на 37,7% більше порівняно з 2021 роком.

"Це зростання не порушує законодавство ЄС. Західноєвропейські уряди запровадили санкції щодо нафти після початку війни в Україні в лютому 2022 року, але вони не зробили того ж самого щодо природного газу.

Натомість Європейська комісія закликала до добровільної поетапної відмови від імпорту російського палива до 2027 року", - нагадує видання.

Записи про доставку показують лише попередні пункти призначення вантажу, а не його кінцеве походження.

Це означає, що СПГ, який прибуває до Бельгії, Франції, Іспанії та Нідерландів, позбувається російського маркування, яке може відлякувати покупців, перш ніж його почнуть транспортувати трубопроводом вглиб країни або перевантажувати на інші судна.

Так, наприкінці 2023 року незалежні трейдери продавали російські обсяги на іспанському ринку зі знижкою на 1 євро за мегават-годину дешевше, ніж європейська базова ціна TTF, повідомили Reuters джерела.

За підрахунками Reuters, це еквівалентно економії приблизно 920 тис євро на типовому вантажі вартістю 41 мільйон євро за спотовими цінами.

За словами джерел, цього року знижка становила 30-50 євроцентів.

Дані про продажі є закритими, але супутники для відстеження суден показали, що чотири швейцарські торгові фірми - Gunvor, MET, ENET і DXT - купили і продали 1,3 млн т російського СПГ в Іспанії минулого року.

Великі іспанські енергетичні компанії, в тому числі Repsol, Cepsa, Endesa та Iberdrola, заявили, що не купують російський газ напряму.

Однак генеральний директор Endesa Хосе Богас не виключив, що він потрапляє в обсяги, куплені у третіх осіб.

Іспанська Naturgy, французька TotalEnergies і британська Shell припинили додаткові спотові закупівлі, але кажуть, що вони зобов'язані платити за мінімальний обсяг газу за своїми довгостроковими контрактами, незалежно від того, беруть вони його чи ні.

Економічна правда