Збитки водопровідної галузі України від війни сягнули 11 мільярдів доларів - асоціація

Водопровідно-каналізаційна галузь України через російське вторгнення зазнала збитків на 11 мільярдів доларів.

Про це повідомив президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький, передає Укрінформ.

За його даними, росіяни пошкодили 583 об'єкти, з яких відновлено лише 223, та 1108 кілометрів водопровідно-каналізаційних мереж (відновлено 277 кілометрів). Тож зараз тільки 64% споживачів мають постійний доступ до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Крім цього, зношеність основних фондів, залежно від регіону, варіюється від 33% до 70%.

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"Через руйнування критичної інфраструктури, гідравлічні удари, спричинені вимкненням електроенергії, рівень аварійності мереж у деяких містах зріс до 80%. За оцінками міжнародних експертів, у 2024 році 8 млн людей матимуть обмежений доступ до централізованого водопостачання та водовідведення", - наголосив очільник профільної асоціації.

Новицький наголосив, що не менш гострою для всіх водоканалів, незалужно чи в зоні бойових дій, чи на деокупованих територіях та в центрі й на заході країни – є проблема недофінансування, пов’язана, в тому числі, зі збереженням економічно необґрунтованих тарифів, які не змінювалися з 2021 року.

"Питання джерел фінансування усіх необхідних заходів в діяльності наших підприємств тривалий час не вирішуються. Коштів на проєктування та відновлення мереж, закупівлю технологічного обладнання немає, як і на поточну операційну діяльність", - поскаржився Новицький.

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За даними Укрводоканалекології, підприємства галузі отримують лише 40-50% коштів, необхідних для нормального функціонування й надання якісних послуг.

Нагадуємо:

Український аграрний сектор зазнав понад 80 млрд дол прямих збитків та втрат внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Український приватний сектор у 2024 році потребує 5,8 мільярда доларів на відновлення лише в частині промисловості та комерції.