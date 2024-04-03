Brave1 шукає розробників дронів-перехоплювачів: які вимоги
Середа, 3 квітня 2024, 14:21 -
Defense-tech кластер Brave1 шукає розробників та інженерів, які створять безпілотник, здатний збивати ворожі розвідувальні дрони.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Розвідувальні дрони Орлан, SuperCam або ZALA над лінією фронту — це очі для російської артилерії та ударних БпЛА, тому треба знайти рішення, як їх збивати, не витрачаючи засоби ППО", - повідомив він.
Дрони-перехоплювачі мають збивати цілі на швидкості 100–150 км/год на висоті 1500 м.
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Також рішення має продемонструвати, як:
- перехоплювач отримує попередню інформацію про ціль із системи виявлення;
- вилітає, знаходить ціль і починає переслідувати;
- та сам уражає ворожий безпілотник.
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