Meta втратила 200 мільярдів доларів капіталізації після квартального звіту

Капіталізація Meta знизилася на 200 млрд дол після публікації квартального звіту: у першому кварталі компанія збільшила чистий прибуток більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, але інвесторів не влаштували витрати Meta на розвиток ШІ та плани компанії збільшити їх ще більше.

Про це пише CNBC.

"Марк Цукерберг розпочав звіт про прибутки Meta з розмови про штучний інтелект. Потім він перейшов до метапростору, рекламуючи гарнітури, окуляри та операційну систему своєї компанії. Майже всю свою вступну промову він зосередився на численних способах, якими Meta втрачає гроші.

Інвесторам це не сподобалося. Акції Meta впали на 19% під час тривалих торгів у середу, що знищило ринкову капіталізацію компанії на суму понад 200 мільярдів доларів. Падіння відбулося, незважаючи на те, що Meta повідомила про кращі, ніж очікувалося, прибуток і виручку за перший квартал", - пише видання.

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Зазначається, що підрозділ Reality Labs, який займається розробкою технологій віртуальної та доповненої реальності, у першому кварталі зазнав збитків на 3,85 млрд дол. З кінця 2020 року загальні збитки підрозділу перевищили 45 млрд дол, пише CNBC. Meta очікує, що збитки Reality Labs значно зростуть порівняно з минулим роком.

Цукерберг, схоже, був готовий до такого розпродажу.

"Я думаю, варто про це сказати, що ми історично спостерігали значну волатильність наших акцій на цій фазі нашого плану, коли ми інвестуємо в масштабування нового продукту, але ще не монетизуємо його", - сказав Цукерберг. Він навів приклади минулих зусиль, таких як сервіси відео Reels і Stories.

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Чистий прибуток компанії сягнув 12,4 млрд дол, що більш ніж удвічі вище за показники минулого року. У перерахунку на акцію він становив 4,71 дол. Виручка зросла на 27%, до 36,46 млрд дол. Аналітики, опитані London Stock Exchange Group (LSEG), очікували квартальну виручку Meta на рівні 36,16 млрд дол, прибуток на акцію - 4,32 дол.

Нагадаємо:

Meta оголосила, що цього року витратить на мільярди доларів більше, ніж очікувалося, на штучний інтелект. Прогноз витрат у поєднанні з повільнішим зростанням продажів, ніж очікувалося, призвів до падіння акцій на 19% під час тривалих торгів.

Економічна правда