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Виробник дронів TAF Drones запускає Innovation Hub для реалізації нових технологій на фронті

Четвер, 25 квітня 2024, 13:15 - Ігор Пилипів

Український виробник FPV-дронів TAF Drones запускає Defence Tech кластер Innovation Hub для реалізації "гаражних" інновацій на фронті. 

Про це повідомляє пресслужба TAF Drones.

Зазначається, що основною метою Innovation Hub – мінімізувати час між розробкою перспективних технологій "з гаражів та окопів" та їх впровадженням на фронті.

За підрахунками TAF Drones, в Україні кількість перспективних розробок, які, на жаль, не отримують достатнього фінансування для їх втілення в життя вже перетнула декілька тисяч.

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Innovation Hub від TAF Drones прагне розв'язувати цю проблему, для цього буде використовувати не лише венчурні інвестиції, але і більш гнучкі способи фінансування. Кошти будуть вкладатися напряму в перспективні технології та талановиті команди без стартап-досвіду.

"На відміну від інших оборонних кластерів, Innovation Hub від TAF Drones відрізняється своїм підходом до інвестицій. Зазвичай оборонні кластери, розподіляють гранти на широкий спектр проєктів для підтримки розвитку галузі оборонних технологій, а Innovation Hub зосереджений на безпосередньому фінансуванні конкретних технологій та ідей, незалежно від комерційної стадії розробки", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, Innovation Hub інвестуватиме прямо в інновації і винахідників, забезпечуючи ресурсами для швидкого переходу від концепції до виробництва і використання на фронті. 

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Крім того, Innovation Hub використовуватиме ресурси та експертизу одного з найбільших виробників FPV-дронів TAF Drones з потужністю 25 000 одиниць на місяць

В першу чергу в Innovation Hub шукають технології, що створюють додаткову цінність FPV дронам. Окремі напрямки, які зараз в пріоритеті:

  • РЕБ-стійкі радіомодулі для FPV дронів;
  • Системи донаведення на ціль;
  • Локалізація виробництва компонентів для FPV;
  • Розвиток технологій РЕБ і антиРЕБ.

Подати заявку для участі в кластерів можна на сайті Innovation Hub.

Економічна правда. 

технології війна стартап
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