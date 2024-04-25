Виробник дронів TAF Drones запускає Innovation Hub для реалізації нових технологій на фронті

Український виробник FPV-дронів TAF Drones запускає Defence Tech кластер Innovation Hub для реалізації "гаражних" інновацій на фронті.

Про це повідомляє пресслужба TAF Drones.

Зазначається, що основною метою Innovation Hub – мінімізувати час між розробкою перспективних технологій "з гаражів та окопів" та їх впровадженням на фронті.

За підрахунками TAF Drones, в Україні кількість перспективних розробок, які, на жаль, не отримують достатнього фінансування для їх втілення в життя вже перетнула декілька тисяч.

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Innovation Hub від TAF Drones прагне розв'язувати цю проблему, для цього буде використовувати не лише венчурні інвестиції, але і більш гнучкі способи фінансування. Кошти будуть вкладатися напряму в перспективні технології та талановиті команди без стартап-досвіду.

"На відміну від інших оборонних кластерів, Innovation Hub від TAF Drones відрізняється своїм підходом до інвестицій. Зазвичай оборонні кластери, розподіляють гранти на широкий спектр проєктів для підтримки розвитку галузі оборонних технологій, а Innovation Hub зосереджений на безпосередньому фінансуванні конкретних технологій та ідей, незалежно від комерційної стадії розробки", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, Innovation Hub інвестуватиме прямо в інновації і винахідників, забезпечуючи ресурсами для швидкого переходу від концепції до виробництва і використання на фронті.

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Крім того, Innovation Hub використовуватиме ресурси та експертизу одного з найбільших виробників FPV-дронів TAF Drones з потужністю 25 000 одиниць на місяць

В першу чергу в Innovation Hub шукають технології, що створюють додаткову цінність FPV дронам. Окремі напрямки, які зараз в пріоритеті:

РЕБ-стійкі радіомодулі для FPV дронів;

Системи донаведення на ціль;

Локалізація виробництва компонентів для FPV;

Розвиток технологій РЕБ і антиРЕБ.

Подати заявку для участі в кластерів можна на сайті Innovation Hub.

Економічна правда.