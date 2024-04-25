Ціни на нафту зросли на тлі побоювань ескалації конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту трохи зросли на тлі ознак побоювання щодо розширення конфлікту на Близькому Сході, але не так сильно, через зниження попиту у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 9 центів до 88,11 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI на червень виросли на 7 центів до 82,88 долара за барель.

Дані Управління енергетичної інформації США (EIA) показали, що попит на бензин за тиждень до 19 квітня впав на 2,8% в порівнянні з тижнем раніше і на 11% в порівнянні з минулим роком. Попит на дистиляти також знизився порівняно з тижнем тому і на 4,7% порівняно з минулим роком.

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Падіння попиту на паливо відбувається на тлі ознак зменшення ділової активності в США у квітні, а сильніші, ніж очікувалося, дані по інфляції і зайнятості означають, що Федеральна резервна система США, швидше за все, відкладе очікуване зниження процентних ставок, що негативно впливає на економічні настрої.

"Нинішня слабкість цін на нафту після тестування рівня вище 90 доларів за барель пояснюється тим, що ринкові настрої переорієнтовуються на глобальні економічні негаразди, а не на геополітичну напруженість", - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик нафтового ринку LSEG Oil Research.

Якщо не брати до уваги геополітику, ціни в цьому кварталі будуть визначатися такими факторами, як скорочення поставок основними виробниками, а також очікуваннями зростання попиту.

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Очікується, що бойові дії в секторі Газа між Ізраїлем і ХАМАС розширяться, оскільки Ізраїль може почати наступ на Рафах, на півдні анклаву, що може збільшити шанси на більш широку війну, яка потенційно може порушити постачання нафти на Близький Схід. Однак, з минулого тижня не було жодних інших ознак прямого конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Напруженість між Іраном та Ізраїлем зменшилася, але очікується, що ізраїльські атаки на Газу посиляться, а ризик поширення конфліктів на сусідні країни підтримує ціни на нафту", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Економічна правда.