Банки готові збільшити кредитування бізнесу та населення – НБУ

Банки очікують зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з IV кварталу 2021 року прогнозують підвищення якості кредитного портфеля.

Про це йдеться у щоквартальному опитуванні банків про умови кредитування, повідомляє Національний банк України.

Так, у I кварталі 2024 року зафіксовано поліпшення оцінок стосовно основних показників кредитування. Попит зріс і на корпоративні, і на роздрібні кредити. Найбільший інтерес бізнесу – до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів.

При цьому фінустанови очікують збільшення попиту на всі види позик для бізнесу в другому кварталі.

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"Попит домогосподарств на позики стимулювали кращі споживчі настрої. Крім того банки, які відзначили приріст попиту на іпотеку, назвали додатковими факторами ліпші перспективи ринку нерухомості та зменшення кредитування іншими банками. Надалі банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити, водночас попит на іпотеку не зміниться. Боргове навантаження бізнесу оцінюється як середнє, населення – як низьке", – йдеться у повідомленні НБУ.

Фінустанови також підвищили вимоги за кредитами для бізнесу. Найбільше – для позик великим підприємствам, валютних і довгострокових кредитів. У другому кварталі банки планують пом'якшити кредитні стандарти для МСП та короткострокових позик, посилити – для великих підприємств та валютних кредитів.

При цьому рівень схвалення заявок на кредити для бізнесу зменшився вперше за останні 12 місяців, передусім через зниження їх кількості для кредитів великим підприємствам, а також валютних і довгострокових позик. Натомість рівень схвалення заявок для кредитів МСП зростає четвертий квартал поспіль.

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Банки також посилили кредитні стандарти для іпотечних кредитів, водночас продовжують послаблювати стандарти для споживчих кредитів п'ятий квартал поспіль. У другому кварталі банки планують пом'якшити кредитні стандарти для домогосподарств, переважно для іпотеки.

Довідково. "Опитування про умови банківського кредитування" проводили з 18 березня до 8 квітня 2024 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Економічна правда