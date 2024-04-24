Данська Carlsberg Group інвестує в український бізнес близько 2 мільярдів

фото: Carlsberg Ukraine

Данська Carlsberg Group за 2023-2024 роки інвестує в український бізнес близько 2 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Carlsberg Ukraine за підсумками зустрічі CEO Carlsberg Group Якоба Аарупа-Андерсена з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що компанія є одним із найбільших данських інвесторів в Україні, володіє трьома пивоварнями в країні та є одним із найбільших платників податків, сплачуючи понад 3 мільярди гривень податків та зборів щороку.

"Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам", - сказав Зеленський під час зустрічі.

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Він також висловив упевненість, що співпраця між Україною та Данією буде й надалі розвиватися та зміцнюватися, ґрунтуючись на взаємній повазі та спільних цінностях.

CEO Carlsberg Group також відвідав Київський пивоварний завод PJSC Carlsberg Ukraine, на якому минулого року було встановлено нову виробничу лінію, та висловив подяку українським колегам за їх стійкість в умовах війни.

У пресслужбі компанії додали, що одним із ключових моментів візиту стало підписання Меморандуму про поглиблення співпраці між Україною та Данією, який відкриває нові можливості в таких ключових сферах як торгівля, інвестиції, енергетика, суднобудування, розвиток морської портової інфраструктури.

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"Угода відкриває нові можливості для співпраці, які сприятимуть довгостроковому розвитку та відбудові України. Ключовим аспектом є виділення данським урядом 40 млн євро на підтримку українського приватного сектору та створення нових робочих місць.

Меморандум також передбачає виділення 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда