Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки до 14%

Більшість опитаних банкірів прогнозують, що Нацбанк знизить облікову ставку на засіданні 25 квітня із 14,5% до 14%.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на опитаних банкірів.

При цьому лунають і сміливіші прогнози - щодо зниження ставки до 13,5% і навіть 13% річних, зазначає агентство.

"Фактична інфляція в березні знову виявилася кращою за очікування ринку, що посилило ймовірність зниження облікової ставки НБУ 25 квітня ще на 50 б.п. - до 14%. Водночас ми вважаємо досить низькими шанси, що НБУ знизить ставку більш суттєво", - заявив головний менеджер із макроекономічного аналізу "Райффайзен Банку "Сергій Колодій.

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"Моя особиста думка, що і надалі знижуватимуть поступово ставку, я очікую, що ще мінімум на пів відсотка... хоча не виключаю, що можуть і більше знизити", - сказав начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мишаков.

За його словами, такому зниженню сприяє позитивна динаміка інфляції та намір Нацбанку здешевити для держави обслуговування внутрішнього боргу за ОВДП і загалом держборгу.

Голова правління "ОТП Банку" Володимир Мудрий очікує зниження ставки в четвер на 0,5 в.п., водночас допускає і зниження на 1 в.п. - до 13,5% річних.

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Він додав, що важливим фактором для рівня зниження облікової ставки є і стратегія регулятора щодо часу впровадження другого етапу валютної лібералізації.

При цьому найсміливіший прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв - від 0,5 до 1,5%.

"Облікова ставка максимально може знизитися до 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами - до 16%", - сказав він.

Економічна правда