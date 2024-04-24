Як заробити на землі, маючи 1000 грн

З 2021 року кожен громадянин України отримав можливість придбати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте мінімальна вартість таких покупок для багатьох залишається непомірно високою — близько 250 тисяч гривень.

З січня цього року ринок землі відкритий і для юридичних осіб, що додатково стимулює ріст цін і залишає більшість громадян за рамками земельних інвестицій.

Щоб зробити інвестиції у землю доступними для широких верств населення, створено Земельний Інвестиційний Фонд "Ґрунтовно" з можливістю інвестувати від 1000 грн.

Олександр Козачок Керівник КУА Земельного Інвестиційного Фонду Ґрунтовно

"Ми об’єднуємо невеликих інвесторів для спільного інвестування у землю", - розповідає керівник компанії з управління активами "Ґрунтовно" Олександр Козачок. "Ми працюємо на ринку землі з моменту зняття мораторію і бачимо, що земля, як інвестиційний актив цікава багатьом, адже це наша конкурентна перевага на світовому ринку. Багато людей готові інвестувати у землю, але далеко не у всіх є можливість придбати цілу ділянку - це дорого, підбір ділянки та укладання угоди потребує досвіду й експертизи. Саме для таких невеликих інвесторів ми й заснували Земельний Інвестиційний Фонд Ґрунтовно. Ціна 1 сертифікату - 1000 грн. дає можливість долучитись до земельних інвестицій кожному українцю".

Експерти підтверджують, що ціни на землю стабільно зростають по всьому світу. Зараз ціна за гектар в Україні близько 2 000 євро, а в Європі – від 4 000 до 60 000 євро за гектар.

Тенденція зростання ціни на землю буде продовжуватись і надалі, бо населення планети невпинно росте, а земельний ресурс обмежений. За прогнозами ціна землі в Україні зросте не менш ніж на 200% протягом наступних 4–6 років.

Експерт із земельних інвестицій Сергій Крамаренко наголошує, що саме зараз час інвестувати, адже ціни на землю продовжують зростати.

"Навіть під час війни діють зернові експортні шляхи, бо українська сільгосппродукція має високий попит у світі. Без української агропродукції світові продовольчі баланси не складаються. І попит буде тільки посилюватися, оскільки земельний ресурс обмежений. Родючість українських ґрунтів, кліматичні умови, розміри польових масивів - чи не найкращі в світі, а сьогоднішня ціна - одна з найнижчих. Це унікальний шанс придбати такий актив. Зараз діють обмеження на продаж землі виключно громадянам України, і це дійсно вікно можливостей - робити надійні й прибуткові інвестиції у землю по доступній ціні", - прокоментував Сергій Крамаренко.

За кожним сертифікатом інвестфонду "Ґрунтовно" стоять активи фонду – реальна земля. Земельні ділянки Фонду розташовані в Київській, Житомирській, Вінницькій областях.

Однією з багатьох переваг придбання інвестиційних сертифікатів є їх доступна ціна і простота купівлі та продажу для інвестора. Пайовий інвестиційний Фонд закриває питання експертної оцінки та управління земельним банком і фінансовими інструментами, а інвестори отримують свій пасивний дохід.