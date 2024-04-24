Українці стали у 6 разів частіше дарувати автомобілі

У перші три тижні квітня в сервісних центрах МВС кількість перереєстрації авто за договором дарування збільшилася у 6 разів, у порівнянні з аналогічним періодом березня.

Про це повідомляє ГСЦ МВС, пише "Укравтопром".

Так, впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій автотранспорту за договором дарування.

"За перші три тижні квітня здійснено 2564 таких операцій, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період березня", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, з початку місяця було оформлено 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

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Економічна правда.

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