Україна отримає понад 420 мільйонів євро допомоги від Данії на відбудову та енергетику

Уряд Данії виділить близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що залучення коштів відбудеться в рамках меморандуму про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови, укладений між Україною та Данією.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, підписаний меморандум передбачає співпрацю з приватним сектором через створений механізм Ukraine Facility з системою позик і гарантій у рамках Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), який є частиною Дансько-українського фонду, спрямованого на зниження фінансових ризиків, з якими стикаються компанії, що беруть участь у відбудові України.

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"Згідно з досягнутими домовленостями уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 млн данських крон (приблизно 40 млн євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 млн євро", – йдеться в повідомленні.

Також окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури. Зокрема для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського механізму EIFO на сумі на майже 380 млн євро.

Крім того, Україна і Данія посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.

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Нагадаємо:

Уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової підтримки України обсягом майже 300 млн євро, що будуть спрямовані, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.