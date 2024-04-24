Ціни на нафту зросли через несподіване падіння запасів у США

Ціни на нафту трохи зросли після того, як галузеві дані показали несподіване падіння запасів нафти в США минулого тижня, що стало позитивним сигналом для попиту, хоча ринки також уважно стежили за військовими діями на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5 центів, або на 0,06%, до 88,47 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 8 центів, або на 0,1%, до 83,44 долара за барель.

За даними джерел на ринку, які посилаються на дані Американського інституту нафти, запаси нафти в США впали на 3,237 млн барелів за тиждень, що закінчився 19 квітня. На противагу цьому, шість аналітиків, опитаних агентством Reuters, очікували зростання на 800 000 барелів.

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Трейдери чекатимуть на офіційні дані по запасах нафти і нафтопродуктів в США, щоб підтвердити значне скорочення запасів.

Ділова активність в США в квітні знизилася до чотиримісячного мінімуму, а S&P Global повідомило, що індекс ділової активності у виробничому секторі, який відстежує виробничу сферу і сферу послуг, знизився до 50,9 в цьому місяці з 52,1 в березні.

"Це може допомогти переконати політиків у тому, що зниження ставок необхідне для підтримки економіки", - зазначають аналітики ANZ.

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Зниження процентних ставок в США може стимулювати економічне зростання і, в свою чергу, попит на нафту з боку найбільшого світового споживача палива.

Аналітики, як і раніше, приділяють увагу останнім подіям у конфліктах на Близькому Сході, хоча їхній вплив на постачання нафти поки що залишається обмеженим.

Економічна правда.