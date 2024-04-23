Енергорегулятор виявив схему продажу електрики бізнесу за цінами для населення

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спільно із СБУ виявила схему постачання електроенергії для бізнесу за тарифами, встановленими для населення.

Про це повідомляє пресслужба енергорегулятора.

Зазначається, що протиправний механізм полягав у постачанні постачальниками універсальних послуг (ПУП) електроенергії фактично комерційним об’єктам (торговельні центри, готелі, ресторани, магазини) за тарифами для побутових споживачів.

Це завдає шкоди АТ "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", на яких покладено спеціальні обов'язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО), додали в регуляторі.

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Повідомляється, що з лютого 2024 року НКРЕКП спільно із представниками СБУ провело перевірки дотримання ліцензійних умов низки постачальників та операторів системи розподілу:

ТОВ "Львівенергозбут";

ТОВ "Черкасиенергозбут";

ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія";

ТОВ "Полтаваенергозбут".

ПрАТ "Закарпаттяобленерго".

АТ "Чернівціобленерго";

ТОВ "Хмельницькобленерго";

АТ "Житомиробленерго";

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

ПрАТ "Львівобленерго".

"Під час проведення зазначених перевірок документально зафіксовано та підтверджено факти постачання електричної енергії суб’єктам підприємницької діяльності за тарифами для населення, що носить системний характер", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у ході перевірки "Чернівціобленерго" провели вибірковий огляд адрес побутових споживачів з виїздом на місце. Перевірки встановили, що за вказаними адресами знаходяться будівлі, які фактично використовуються для провадження підприємницької діяльності (басейни, готелі, складські приміщення з холодильниками, цехи з виготовлення поліуретанових виробів та переробки тирси, рибне господарство тощо).

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При цьому в паспорті точки розподілу електричної енергії за відповідними адресами зазначено вид об’єкта "житловий будинок" або "нежитлова будівля".

"Відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, електрична енергія, яка використовується на об’єкті побутового споживача на непобутові потреби, зокрема для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу) тощо, обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника", - пояснили в НКРЕКП.

"На даний момент продовжуються спільні заходи з виявлення аналогічних фактів на територіях інших областей України", - додали в регуляторі.

Економічна правда