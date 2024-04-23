Україна вилучає у росіян машинобудівний завод та авіаційні двигуни Міноборони РФ до Ту-95

Міністерство економіки підготувало проєкти указів президента, якими на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропонується примусово вилучити корпоративні права та рухоме майно, що належить росіянам.

Відповідні рішення, копії яких є в розпорядженні ЕП, уряд ухвалив 23 квітня.

Згідно з першим документом, внесеним першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко примусовому вилученню підлягають корпоративні права в ПАТ "Енергомашспецсталь" (92,67% від статутного капіталу). Зазначений пакет акцій машинобудівного заводу належить кіпрській EMSS Holdings Limited, бенефіціаром якої є державна корпорація з атомної енергетики "Росатом".

Крім того, вилученню підлягають права вимоги по боргах до "Енергомашспецсталь", які судячи з наявних даних становлять 11,2 млрд грн. Цю суму підприємство мало б повернути компаніям пов'язаним з "Росатом".

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"Енергомашспецсталь" розташоване у прифронтовому місті Краматорськ на донеччині, і неодноразово обстрілювалось росіянами у 2022 році. До великої війни підприємство виробляло литі і ковані вироби для металургії, суднобудування, енергетики і машинобудування.

Згідно з другим документом, примусово вилучатимуть вертоліт МІ-22 (повітряний пункт управління), а також 17 авіаційних двигунів НК-12, які належать Міністерству оборони Російської Федерації і знаходяться на одному з українських авіаремонтних заводів.

Відповідно до відкритих даних, зазначені марки двигунів встановлювалися на стратегічні бомбардувальники Ту-95, з яких росіяни запускають ракети по українських містах, а також на літаки Ан-22.

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Економічна правда.